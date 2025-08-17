Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
2024'te CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen'in, AKP'ye katılacağı söylentileri konuşulurken Özmen’den yanıt geldi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Özmen, iddialara karşı “Kendi ilçesinde dedelerinin ilçe örgütünü kurduğu 6 oku burada görüyorum. Doğup büyüdüğüm yerde dedelerim, dayım, amcalarım Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkanlığı yaptı. Benim bundan başka cevabım yok arkadaşlar” yanıtını verdi.