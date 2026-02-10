CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan’ın AKP’ye geçiş sürecinde Ankaragücü tribün gruplarına destek karşılığı “ayda 10 bin dolar” teklif edildiği iddiasını da gündeme taşıdı; tribün liderlerinin Meclis’te olduğunu ve isteyen ajansların röportaj yapabileceğini söyledi.

Özel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Ankaragücü'nün Gecekondu, Sol Açık ve Bekar Evi Çocukları diye üç tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Kendileri bize 'Meclis'e üç bin kişiyle girmek istediklerini' söylediler. Ancak bu kadarını Aylin Hanım, Ankara milletvekillerimiz sokabildi. Bütün ajanslara açıktır, tribün liderleri burada ANKA, AA, DHA, İHA bahçede kendileriyle konuşabilirsiniz. Tribün liderlerine daha dün bu iş ortaya çıkıp da bu rezalet patlayıp da 'millet bizi kınayacak onu mazur görecek' diye düşünüp pazar günü aldığı garantiye güvenip, diyor ki 'Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankaragücü olarak yanımızda durun. Her ihtiyacınızı karşılayayım.' Tribün liderine diyor ki 'Sana da ayrı alayım.' Buyurun yapın röportajı son dakika verin. Ankaragücü tribün liderlerine sorun. Çarşamba günü geçerken arkasında CHP’den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini biliyor. Sanki şanlı şerefli, Atatürk’ün kulübünü, göğsünde Atatürk’ü onurla taşıyan kulübü parayla satın alacağını düşünüyor. Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Oysa Ankaragücü böyle bir utanmazlığın değil, şerefli geçmişinin arkasında durmaktadır; Atatürk’ün partisinin arkasında."

ANKARAGÜCÜ'NDEN YANIT

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarında kulübün, tribünlerin ve camianın adının siyasi tartışmalara dahil edilmeye çalışıldığını belirterek buna tepki gösterdi.

Kulüp, 116 yıllık geçmişiyle “siyaset üstü” duruşu ilke edindiğini vurgulayarak, hiçbir siyasi parti, kişi ya da oluşumla özdeşleştirilemeyecek kadar bağımsız olduklarını ifade etti.

Ankaragücü'nün açıklaması şöyle:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından yapılan bazı açıklamalarda; kulübümüzün, tribünlerimizin ve Ankaragücü camiasının isimlerinin siyasi tartışmaların içerisine dâhil edilmeye çalışıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız.

116 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana her zaman siyaset üstü bir duruşu ilke edinmiş; hiçbir siyasi parti, kurum, kişi veya oluşumla özdeşleştirilemeyecek kadar büyük ve bağımsız bir camiadır.

Ankaragücü; gücünü siyasetten değil, taraftarından, tarihinden ve Ankara’dan alır.

Kulübümüzün adı, tribünlerimizin iradesi ve büyük Ankaragücü taraftarı; herhangi bir siyasi hedefe, parti değişikliğine ya da politik hesaplara asla malzeme yapılamaz.

Bu camia; farklı görüşlere sahip binlerce insanı aynı arma altında birleştiren, tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla var olan bir spor kültürüdür.

Ankaragücü camiasının hiçbir ferdinin, kulübümüz adına konuşma veya kulübümüzü siyasi tartışmaların parçası hâline getirme yetkisi yoktur.

Bu yönde yapılacak her türlü açıklama ve ima, kulübümüzün temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Ankaragücü siyasetin değil, sporun; ayrışmanın değil, birliğin kulübüdür."