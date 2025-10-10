Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyerinde pek çok oyuncuyla yaşadığı gerilimler bilinirken, bu isimlerden biri olan Henrikh Mkhitaryan, geçmişte Manchester United'da yaşanan çarpıcı bir olayı ilk kez açıkladı. Mkhitaryan, Mourinho ile Old Trafford soyunma odasında yaşadığı sert tartışmayı otobiyografisinde anlattı.

TAKIMDAN KOVDU

Ermenistanlı yıldızın iddiasına göre; Mourinho’nun kendisini uzun süre boyunca eleştirdiğini ve bu duruma daha fazla sessiz kalamadığını ifade etti. Oyuncunun açıklamasına göre tartışma şu sözlerle başladı:

“Bir buçuk yıldır beni sürekli eleştiriyorsunuz. Artık yeter.”

Mourinho’nun cevabı ise çok daha sertti. Oyuncusuna doğrudan “pisliksin” dediğini aktaran Mkhitaryan, o anda sabrını kaybettiğini belirterek,

“Asıl siz bir pisliksiniz. Koca bir pisliksiniz!” ifadelerini kullandığını söyledi. Tartışma alevlenince Mourinho, “Defol buradan. Seni bir daha görmek istemiyorum” diyerek oyuncuyu takımdan kovdu.

WHATSAPP'TAN HER GECE "AYRIL" MESAJI

Soyunma odasında yaşanan bu sert diyalog sonrasında Mourinho, antrenmanlarda Mkhitaryan’a hiç konuşmadan mesafe koydu. Ancak ilginç bir detay da burada devreye giriyor: Portekizli teknik adam her gece WhatsApp üzerinden oyuncuya aynı mesajı yolladı:

“Miki, lütfen git.”

Mkhitaryan ise her seferinde kopyalayıp yapıştırdığı şu cevabı verdi:

“Eğer doğru takımı bulursam giderim. Aksi takdirde yazı bekleyeceğim.”

"GİT, SANCHEZ'İ ALACAĞIM"

Bir süre sonra Mourinho mesajlarını değiştirdi. Bu kez oyuncuya şöyle yazmaya başladı:

“Miki, lütfen git. Böylece Alexis Sanchez’i alabilirim.”

Mkhitaryan’ın cevabı ise daha da netti:

“Sırf sizi mutlu etmek için gitmeyeceğim. Bana yazmayı da bırakın. İsterseniz menajerim Mino (Raiola) ile konuşun.”

GERİLİMİN ARKASINDA TRANSFER PLANLARI VARDI

O dönemde Mourinho’nun, Arsenal’den Alexis Sanchez’i transfer etmek için Mkhitaryan’ın ayrılmasını şart koştuğu biliniyordu. Bu gerilimli süreç, iki isim arasındaki bağların tamamen kopmasına yol açtı.