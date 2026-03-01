ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları piyasaları vurdu. Saldırıların daha geniş alana yayılarak büyüyebileceği endişeleri piyasalarda korku oluşturdu. Altın ve petrol fiyatlarının hafta başına yüksek seviyeden başlayacağı beklentisi yatırımcıları tedirgin etti. Bu durum Türkiye'de bankacılık tarafında altın alım satımlarında makas farkını yükseltti. Hem hafta sonu oluşundan kaynaklı hem de savaşın endişesinden kaynaklı olarak alım satım işlemlerinde dudak uçuklatan fark görüldü.

ALIM SATIM ARASINDAKİ FARK UÇTU

Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırırken, bankacılık uygulamalarındaki fiyatlamalar da sert şekilde değişti. Mobil bankacılık ekranlarına yansıyan verilere göre 1 gram altının alış fiyatı 8 bin 495 liraya kadar yükseldi. Buna karşılık satış fiyatı ise 7 bin 323 lirada kaldı.

Alım ve satım arasındaki makasın 1.172 liraya ulaşması yatırımcıların dikkatini çekti. Uzmanlar, hafta sonu işlemlerinde likiditenin düşük olması ve küresel piyasalarda belirsizliğin artması nedeniyle bankaların fiyat aralığını genişletebildiğine işaret ediyor.

Özellikle savaş riskinin büyümesi halinde altın ve petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği beklentisi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor. Bu durum, bankacılık tarafında risk yönetimi amacıyla makas aralığının açılmasına neden oluyor.

Piyasalarda tansiyonun düşmemesi halinde yeni haftada da altın fiyatlarında sert hareketlerin devam edebileceği belirtiliyor. Yatırımcılar ise hem küresel gelişmeleri hem de bankalardaki makas aralığını yakından takip ediyor. Özellikle mobil bankacılık üzerinden işlem yapan yatırımcılar için alım-satım farkındaki artış, maliyetleri doğrudan etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.