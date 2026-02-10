İç talepteki zayıflama, yurt dışındaki rekabet kaybı, finansmana erişim sorun ile tekstil ve hazır giyimde son dönemin en sert daralması yaşanırken, mobilyadan da tehlike sinyalleri geliyor. 2025’te yüzde 20’lik istihdam kaybı yaşayan, kapasite kullanım oranlarının yarıya gerilediği sektörde, enflasyon ve faizde beklenen düşüş olmazsa 2026’da istihdam kaybının en az yüzde 20’yi bulması, geçen yıldan daha kötü bir senaryo ile karşılaşılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, “Dayanabilme gücümüzü kaybediyoruz” dedi.

‘ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ’

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Karaçak, yüksek faiz, kur baskısı ve işletme sermayesindeki yetersizlik nedeniyle sektörde üretim kapasitelerinin yarıya indiğini vurguladı. “Sanayici zorda, önünü görmekte zorlanıyor” ifadelerini kullanan Karaçak, “İkinci çeyrekte toparlanma olamazsa, kapasite kullanım oranları daha da düşer, kapanan, konkordato ilan eden firmalar artar. Kapasite düşüşü de işsizlik demek.

2025’ten daha kötü bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Bu yıl ümitli olmak istiyoruz” dedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun Başkanı Ahmet Güleç de 2024’te 1.3 milyon ton mobilya ihracatının, 2025’te 1.2 milyon tona gerilediğini söyledi.

Güleç, “Enflasyon-kur dengesizliğinden dolayı ekonomik ürün sattığımız pazarları kaybediyoruz. Pahalılaştık” diye konuştu. “Mobilya, istihdam dostu bir sektör. Ancak faizlerin, enflasyonun beklenen seviyeye düşmemesi istihdamı etkiler” ifadelerini kullanan Güleç, “Eskiden çalışacak işçi bulunamıyordu, şimdi 1 ilana 40 kişi başvuruyor. Bu da yaşanan süreci gösteriyor. İstihdam geçen yıl yüzde 20 azaldı. Süreç böyle devam ederse bu yıl da en az yüzde 20’lik kayıp olur” dedi.

“Faizler %20’nin altına inmeden yatırım zor”

“Sektörün ithalatı yüzde 25 arttı. Faiz, vergi, döviz konularını ekonomi yönetimi gözden geçirmeli” açıklamasını yapan Ahmet Güleç, “Faizler yüzde 20’nin altına düşmeden yatırım çok zor” dedi. Enflasyonla mücadele süreci ile ilgili de Güleç, “Dünyanın he yerinde istikrar programları uygulanır ama 6 ay, 8 ay, 1 yıl sürer. Bizde çok uzadı, dayanabilme gücümüzü kaybediyoruz” diye konuştu. “Krizlerde; enflasyon artıyordu döviz de artıyordu, bir denge vardı. Döviz sabit, enflasyon yüksek olunca, kira, malzeme maliyetleri artınca pazar kaybı ile karşılaşıyoruz. Bu sürdürülebilir değil. İmalatçı olarak ya ihracat yapacağız ya iç piyasaya satacağız. İç piyasada rahatlamamız lazım. Mobilyanın teşvik edilmesi şart” diye konuştu