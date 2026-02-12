Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, hakkında çıkan iddialar için sessizliğini bozdu.

Arda Güler, altyapıda antrenörü olan Serhat Pekmezci'nin "Arda şu anda Real Madrid'de büyük mobbing'e uğruyor." sözleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, iddiaları kesin bir dille yalanlarken "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." dedi.