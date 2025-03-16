Bu değişim sürecine ek olarak, 2020’de başlayan Covid-19 pandemisi perakende sektörünü daha da zorladı. Pandemi sırasında ve sonrasında birçok büyük zincir iflas etti, yüzlerce mağaza kapandı. Avrupa ve ABD'nin dev firmalarından olan Tuesday Morning, Christopher & Banks, Stein Mart ve Lord & Taylor gibi köklü markalar iflas ederek alışveriş merkezlerinden çekildi.

Son dönemde iflas eden şirketler arasında The Body Shop ve Rue 21 de yer aldı. The Body Shop, 9 Mart 2024'te iflas başvurusu yaparak tüm mağazalarını kapattı. Rue 21 ise 2 Mayıs 2024'te üçüncü kez iflas koruma başvurusunda bulundu ve ABD genelindeki 540 mağazasını kapattı.

Perakende sektöründeki ekonomik sıkıntılar hız kesmeden devam ediyor. Party City, Aralık 2024’te ikinci kez iflas başvurusu yaparak tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Joann Fabrics, Mart 2024 ve Ocak 2025'te iki kez iflas başvurusunda bulunmasına rağmen alıcı bulamayarak 800 mağazasını kapattı. Büyük ev eşyaları perakendecisi Big Lots da Eylül 2024'te iflas korumasına başvurdu ancak Aralık 2024'te mağazalarını kapatma kararı aldı.

Son olarak, ünlü moda perakendecisi Forever 21, iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Şirketin varlıklarını satmak ve tasfiye sürecini önlemek için alıcı aradığı ancak bu görüşmelerin başarısız olduğu bildirildi. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, markanın tüm mağazalarını kapatması ve iflasını açıklaması an meselesi olduğunu bildirdi.