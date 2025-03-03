Bu satış gerçekleşirse, Versace yeniden İtalyan sahipliğine geçecek. Ayrıca, Prada'nın Fransız lüks grubu LVMH ile rekabet etme çabalarını da güçlendireceği düşünülüyor. LVMH, Louis Vuitton, Moët & Chandon ve Hennessy gibi dev markaların sahibi konumunda bulunuyor.

Prada, 1913 yılında Mario Prada tarafından Milan’da kuruldu ve 1970’lerden bu yana torunu Miuccia Prada tarafından yönetiliyor. Capri Holdings ise, daha önce Michael Kors adıyla biliniyordu ve 2017’de Jimmy Choo’yu, 2018’de ise Versace’yi satın aldıktan sonra adını değiştirdi. Ancak, Capri’nin 2,1 milyar euroya satın aldığı Versace’yi şimdi 1,5 milyar euroya satması, şirket için önemli bir finansal kayıp anlamına geliyor.

Euronews'te yer alan habere göre; Versace, son yıllarda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Capri Holdings, 2024’ün son çeyreğinde markanın gelirlerinin yüzde 15 düşüşle 193 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Şirket, markanın bu mali yılda zarar edeceğini ancak bir sonraki yıl başa baş noktasına ulaşacağını öngörüyor.

Moda dünyasında merak edilen konulardan biri de, 1997 yılında Gianni Versace’nin ölümünden bu yana markanın baş tasarımcısı olan Donatella Versace’nin görevde kalıp kalmayacağı. Olası bir yönetim değişikliğinin, markanın gelecekteki tasarım anlayışını nasıl etkileyeceği ise şimdiden tartışma konusu oldu.

Prada’nın tasarım direktörü Miuccia Prada, Milan Moda Haftası’nda yaptığı açıklamada, Versace ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve sürecin herkesin gündeminde olduğunu belirtti. Bloomberg’in haberine göre, Prada, ilk inceleme sürecini tamamladıktan sonra Versace’nin en güncel mali ve satış verilerine erişim sağladı.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, şubat ayında Capri Holdings’in borç notunu düşürdü ve şirketin yüksek borç yükü nedeniyle finansal baskı altında olduğunu belirtti. Capri ayrıca, 2024 yılında büyük bir darbe aldı. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Coach’un ana şirketi Tapestry’nin Capri’yi 8,5 milyar dolara satın almasını engellemek için dava açtı.

Capri, Versace’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline hâlâ inandığını vurguluyor. Ancak mevcut tahminler, markanın yıllık satışlarının 810 milyon dolardan 800 milyon dolara düşeceğini gösteriyor. Buna rağmen, Capri yönetimi, 2028 yılına kadar bu rakamın 900 milyon dolara, uzun vadede ise 1,5 milyar dolara çıkabileceğini öngörüyor.