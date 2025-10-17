Belarus’un Minsk kentinde yaşayan 26 yaşındaki Vera Kravtsova internet üzerinden anlaştığı bir ajans ile modellik yapmak üzere Tayland’a gitti. Bir süre sonra Myanmar’a geçen ve burada kaçırılan Kravtsova’nın organları alınıp öldürüldü. Ailesi ile temas geçen organ mafyası cesedin teslimi için 500 bin dolar istedi.

Vera Kravtsova’nın arkadaşları "Vera, fotoğraf çekimleri ve sözleşmeler için Myanmar'a götürüldü ve orada esir tutuldu. Zengin müşterilerden para için şantaj yapması istendi. Ancak bir süre sonra bu tür çalışmayı reddettikten sonra ortadan kayboldu” ifadelerini kullandılar.