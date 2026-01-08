Modellik ve güzellik kraliçesi unvanlarıyla kamuoyunda tanınan Kamila Rodrigues Cardoso'nun bu kararı, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kısa sürede gündem olan gelişme, birçok kullanıcı tarafından “hayatının yönünü tamamen değiştirdi” şeklinde yorumlandı.

Genç yaşta şöhret ve kariyer imkânlarını geride bırakması, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Rahibe olduktan sonra manastır hayatına adım atan Cardoso’nun, dini inançlarını merkeze alan yeni bir yaşam sürmeyi tercih ettiği belirtildi.

Artık Rahibe Eva adıyla tanınacak olan genç kadının bu kararı, hem modellik camiasında hem de kamuoyunda dikkat çeken örnekler arasında yer aldı.