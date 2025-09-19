

İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun, Türkiye turnesi kapsamında vermesi planlanan konserleri "dini hassasiyetler" gerekçesiyle iptal etti.

Namjoo'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre altı konserden beşinin biletleri tamamen satıldı fakat 16 bini aşkın kişinin ilgisine rağmen konserler "yetkililerin talimatıyla" iptal edildi.

Namjoo, "2022'de olduğu gibi, yüksek düzeyli yetkililerin emriyle konserler iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, başka şehir ve ülkelerden konsere gelmeyi planlayan hayranlarından özür diledi ve önümüzdeki günlerde YouTube'da ücretsiz bir canlı performans sergileyeceğini duyurdu.

Mohsen Namjoo'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Türkiye turnesinin altı gösterisinden beşi tamamen satılmış ve 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisine rağmen, üzülerek bildiriyoruz ki bu turne -2022'de olduğu gibi- yüksek düzeyli yetkililerin emriyle 'dini hassasiyetler' gerekçesiyle iptal edilmiştir."

"Bilet iade süreci Türk organizatör tarafından başlatılmıştır."

"Özellikle başka şehirlerden ve ülkelerden gelmeyi planlayan tüm takipçiilerimizden içtenlikle özür diliyoruz."

"Desteğinize minnettarlığımızın bir göstergesi olarak, YouTube kanalımızda ücretsiz bir canlı performans gerçekleştirilecektir. Kesin tarih yakında duyurulacaktır."

İLK DEĞİL

Sanatçının 2012 ve 2022'de de Türkiye'deki konserleri iptal edilmiş, bazı gruplar sosyal medyada Namjoo'nun şarkılarında Kur'an ayetlerinden alıntılar kullanmasını eleştirmişti.

Namjoo o dönem şu açıklamayı yapmıştı: "Her zaman ilham kaynağım olan Kur'an-ı Kerim'le asla alay etmedim, O'nu küçük düşürmedim. Ben ne dinsizim, ne de Allah'sızım."