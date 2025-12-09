UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor. Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda oynanan Monaco-Galatasaray maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

MONACO 0-0 GALATASARAY (İLK YARI OYNANIYOR)

1' Kritik karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sara, Barış Alper, Osimhen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Galatasaray ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü.

Monaco ise, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 'Devler Ligi'ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.