Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Monaco ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Stade Louis II'de oynanacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Allard Lindhout olacak.

Maçın VAR hakemi ise Belçikalı Bram Van Driessche olacak. AVAR'da ise Alman Benjamin Brand yer alacak.