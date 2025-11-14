Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu 5. maçında 15 Kasım'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu… İtalyan teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız. Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple yarınki maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir. Bu maçı çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya maçına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz."

'BAHİS OLAYLARI ÇOK ÜZÜCÜ'

"Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem."