A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya ile Konya'da karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Vincenzo Montella ile Arda Güler basın toplantısında konuştu.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, zor bir maç oynayacaklarını belirterek "Yarın bizim için çok önemli bir maç olacak. Yarın kazanan takım belki de grupta birinciliğe oturacak. Yarın İspanya bizden fazla topa sahip olabilir ama baskıyla karşılık vermek istiyoruz, evimizde oynuyoruz. Son oynadıkları 25 maçı hiç kaybetmemişler onlara saygı duyuyoruz. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz. Dani Carvajal ile bu maçı konuştuk. Ne kadar zor maç olacağını söyledim, onlar da bunu biliyor. Türkiye'deki atmosferi onlar da biliyor. Ben Madrid'e döndüğümde kazanan tarafta olmak istiyorum ve inşallah kazanan tarafta olurum." dedi.

YAMAL YANITI

Lamine Yamal ile ilgili sorulara da yanıt veren Arda Güler "Yamal beni şaşırtmıyor, yarın da bize karşı zorluk çıkartmaya çalışacaktır. Biz de kendi futbolcularımıza saygı gösterip elimizden geleni yapacağız. Taktikle ilgili çok fazla detay vermek doğru olmaz. Topa sahip olmaya çalışacaklar, topu kaptığımız yerde etkili geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın bu geçişleri yapabiliriz.

Dünya Kupası'na gitmek en büyük hayalimiz, maç maç bakmaya çalışıyoruz ama Dünya Kupası'na gitmek en büyük hedefimiz. Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı mevkide oynamıyoruz." ifadelerini kullandı.

'ARDA BÜYÜK BİR YETENEK'

Vincenzo Montella ise oyun planlarına ilişkin ipuçları verdi. İspanya'nın kompakt bir takım olduğunu belirten İtalyan teknik adam "Yamal çok iyi bir futbolcu, biliyorsunuz ki İspanya Milli Takımı sadece Yamal'dan oluşmuyor. Yamal'a 2'li baskı oluşturacak mıyız, oluşturmayacak mıyız bu değerlendirmeleri iyi yapmak gerekiyor. Bununla alakalı kararımı tabii ki şimdi açıklamayacağım. Dani Carvajal ile Rodri sakatlıktan döndü ve son maçta tekrardan oynamaya başladılar. Bizim için değişen bir şey yok taktiksel anlamda benzer özellikler taşıyorlar. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra tekrar sahaya dönmesi sevindirici.

Geçen sezonun sonlarında devamlı oynamaya başlamıştı. Arda büyük bir yetenek, her pozisyonda oynayabileceğini biliyoruz. Real Madrid'de biraz daha geride oynuyor gibi gözükebilir ama Xabi Alonso'nun rakibe göre mevkiyi belirlediğini gördük. Çok iyi bir maç oynadık Gürcistan'a karşı. Ön alan baskılarını kullandı. Bu zihniyeti devam ettirmeliyiz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. " diye konuştu.

'KONYA'DA BÜYÜK SEVGİ HİSSEDİYORUZ'

Kerem Aktürkoğlu'nun gol yollarındaki etkinliğini de dile getiren Montella "Bence bitirici olarak futbolcu profiline baktığımızda Kerem Aktürkoğlu muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü koklayabiliyorsa rakip kaleye yakın tutmakta fayda var." dedi.

Montella sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Konya'ya geldiğimiz her sefer çok büyük bir sevgi hissediyoruz. Bütün taraftarlarımız yarın kırmızı formayla gelirse birlik olup, güzel bir görüntü vermiş oluruz. Bizi hırslandıran bir konunun altını çizmek istiyorum. Kadın milli voleybol takımımız ve erkek basketbol milli takımlarımızı tebrik ediyorum. Bizi gururlandırıyorlar. Biz de umarım yarın gururlandırmaya devam edeceğiz onlar gibi."