Dünya Kupası yolunda grup aşamasının son maçlarını Bulgaristan ve İspanya karşısında oynayacak A Milli Takım, teyakkuza geçti.

Futbolcularla ilgili bahis skandalının milli oyunculardan Eren Elmalı’yla Riva’ya yansımasının ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, dümene geçti. İtalyan teknik adam, futbolcularından dışarıda yaşanan gelişmelere kulaklarını tıkamasını ve sadece sahaya odaklanmalarını istedi.

HATA İSTEMİYORUM

Cumartesi günü Bursa’da oynanacak Bulgaristan maçında hata istemeyen A Milli Takım’ın hocası, bahis operasyonuyla ilgili tek kelime duymak istemiyor. Bu arada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yöneticiler de Montella’yla aynı görüşte. Hacıosmanoğlu, bahis konusunun futbolcular arasında gerilim çıkarmasını istemiyor.