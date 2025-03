A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kaan Ayhan, Macaristan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, kadro tercihleri ve oyun sistemi hakkında konuşurken, Kaan Ayhan ise Uluslar Ligi hedeflerinden ve Macaristan karşılaşmasına dair beklentilerinden bahsetti.

"EN İYİ OLANLAR KADROYA GELİYOR"

Vincenzo Montella, kadroya oyuncu seçiminde dikkat ettikleri kriterleri şöyle açıkladı: "Oyuncularımızın form durumlarını yakından takip ediyor, detaylı analizler yapıyoruz. Kapılarımız her zaman yetenekli ve genç oyunculara açık. Örneğin, Emre Mor’u 2.5 yıl aradan sonra kadroya dahil ettik. Kim en iyi durumdaysa, o buraya geliyor."

İRFAN CAN EĞRİBAYAT NEDEN KADRODA YOK?

İrfan Can Eğribayat’ın neden kadroya çağrılmadığına dair gelen soruya Montella şu yanıtı verdi:

"Genellikle sahada olan futbolcular hakkında konuşmayı tercih ederim. Kadroda olmayan isimler hakkında konuşursak, çağrılan oyunculara haksızlık olur. İrfan Can son dönemde gerçekten iyi performanslar sergiledi. Kalecilikte her ülkede bir hiyerarşi vardır. Takip ettiğimiz bir isim ve gelecekte burada olacağına inanıyorum. Ancak bu kez böyle bir karar aldık."

"ÜÇLÜ MÜ, DÖRTLÜ MÜ?"

Montella, savunma sistemine dair soruya ise gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Eskiden üçlü sistem oynadığımızda, tam tersi sorular soruluyordu. Önümüzde 180 dakikalık bir maç var. Hem üçlü hem de dörtlü oynayabilecek kapasitemiz var. Bu maçlarda hangi sistemin bize avantaj sağlayacağını göreceğiz."

"2007’DEN BERİ MACARİSTAN’I YENEMİYORUZ"

Montella, Macaristan’ın güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, bu maçı kazanarak kötü istatistiğe son vermek istediklerini belirtti: "Geçmişi değiştiremeyiz, biz bugüne odaklanıyoruz. Macaristan iyi bir takım ve 2007’den beri onları yenemedik. Ancak biz de teknik ekibimizle birlikte büyük bir çıkış yakaladık. Türkiye’de oynadığımız 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek olup bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeliyiz. İstanbul'da oynamak da bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak."

KAAN AYHAN: "A LİGİ’NE YÜKSELMEK İSTİYORUZ"

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Uluslar Ligi ve takımın hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan, Galler maçında alınan sonucun takımı olumsuz etkilediğini ancak verilen aranın toparlanmalarına yardımcı olduğunu belirtti: "Namağlup gidiyorduk ancak Galler maçında elimizdeki fırsatları değerlendiremedik. Bu yüzden moralimiz bozuldu. Ancak 4 aylık ara bize iyi geldi. Kulüplerimize odaklandık ve mental olarak daha dinlenmiş bir takım olarak döndük. Şimdi A Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimize inanıyorum."

"MACARİSTAN BİZİM İÇİN ZORLU BİR RAKİP"

Kaan Ayhan, Macaristan’ın güçlü bir rakip olduğunu ve İstanbul’da oynanacak maçın avantajını kullanmak istediklerini dile getirdi: "Rakibimiz Macaristan, bininci maçına çıkıyor ve bu onların motivasyonunu artırabilir. Ama biz de kendi hedeflerimize odaklanıyoruz. İstanbul’da oynayacağız, bu bizim için büyük bir avantaj. Umarım bu maç onlar için bizden daha zor geçer."

"YENİ OYUNCULAR BÜYÜK YETENEKLER"

Takıma yeni katılan genç oyuncular hakkında konuşan Kaan Ayhan, onların gelişiminden gurur duyduğunu belirtti:

"Son birkaç yılda milli takıma gelen genç oyuncular beni hem futbolcu olarak hem de bir Türk olarak gururlandırıyor. Biz temelli olarak A Ligi’nde oynamak istiyoruz. Rakiplerimiz genellikle A ve B liglerinde oynuyor ve biz de onların seviyesinde olmak istiyoruz. Genç oyuncularımızla birlikte daha başarılı bir Milli Takım göreceğimize inanıyorum."

"DÜNYA KUPASI İÇİN BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Uluslar Ligi ve Dünya Kupası hedeflerine değinen Kaan Ayhan, ABD’de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda yer almak istediklerini vurguladı:

"Profesyonel olarak düşünürsek, şu an tüm odağımız yarın oynayacağımız maçta. Ama uzun vadeli hedeflerimiz de var. Dünya Kupası, herkesin en büyük hayali. Özellikle ABD’de düzenlenecek olması bize ayrıca heyecan veriyor. İnşallah oraya katılıp yeniden büyük bir turnuvada milletimizi coştururuz."

"BENİM İÇİN POZİSYON FARK ETMEZ"

Son dönemde sağ bek pozisyonunda oynayan Ayhan, teknik ekibin kendisini nasıl değerlendirdiğine dair şu açıklamalarda bulundu: "Son maçlarda sağ bek oynadım. Hocalarım benim merkezden oyun kurma yeteneğimi avantaj olarak görüyor. Sistemde benim için çok büyük bir değişiklik yok. Hocamız ne planladıysa elimden geleni yapacağım."

"SAĞLIK DURUMUM İYİ, YORGUNLUK HER ZAMAN VAR"

Yoğun maç temposuna rağmen sağlığının iyi olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Sağlığımla ilgili büyük bir sorun yok. Tabii ki yorgunluk her zaman var ama elimizden geldiğince toparlanmaya çalışıyoruz." dedi.

"ROLAND SALLAİ’Yİ İYİ TANIYORUM"

Macar futbolcu Roland Sallai hakkında konuşan Kaan Ayhan, kulüp takımlarında sık sık karşı karşıya geldiklerini ve onun güçlü yönlerini bildiğini söyledi: "Roland Sallai ile iyi tanışıyoruz. O sol açık oynadığında ben sağ bek oynuyorum, yani birebir rakip oluyoruz. O beni iyi tanıyor, ben de onu. Onun güçlü yanlarını ve zayıf noktalarını biliyorum. Yarın karşılaşır mıyız göreceğiz ama onun nasıl bir oyuncu olduğunu iyi biliyorum."