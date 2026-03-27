Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Romanya'yı 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun bulduğu golle eleyerek play-off finaline yükseldi.

Dünya Kupası'na katılmak için 31 Mart gecesi Kosova deplasmanına çıkacak Millilerde maçın ardından mikrofon başına geçen A Milli Futbol Takımı''nın teknik direktörü Vincenzo Montella, sergiledikleri performanstan dolayı memnun olduğunu belirtti.





Dünya Kupası'na son bir adım kaldığını aktaran Vincenzo Montella, "Tam konsantreyiz. Finalde, bu maçtan fazlasına ihtiyacımız olacak. Başarmak istiyoruz. Dünya Kupası'na uzun yıllardır katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz Dünya Kupası'na katılmak. İnşallah bunu başararak herkesi mutlu edebiliriz." diye konuştu.

RUMEN GAZETECİNİN TUZAK SORUSUNA DÜŞMEDİ



Rumen muhabir basın toplantısında Montella'ya "Dünya Kupası'na gidemezse istifa eder mi?" şeklinde bir provokatif soru yöneltti.



Montella, “Bu güzel iki yılın sonunu tek maç getirmez. Öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi herkes biliyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu provakasyona gelmeyeceğim. Bir gazetede haber yazarken hata yapınca sen istifa ediyor musun?” yanıtını verdi.