Futbol bir ayak oyunudur. Dolayısıyla Türk futbolunda ayakta kalmak için başarılı olmak yetmez. Birilerinin adamı olmanız gerekir. Ancak Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye’deki düzeni değiştirdi. Birilerinin adamı olmadan, algı oyunlarına dalmadan, çalışarak başarılı olmanın mümkün olduğunu dosta düşmana gösterdi.

KRİZ YÖNETİYOR

Montella'nın başarısının temelinde futbolcularının saygısını kazanmak yatıyor. “Kazanan takım bozulmaz” gibi klasik düşünmüyor. Bulgaristan’a 6 atan takımdan Ferdi, Zeki, Orkun ve Oğuz gibi isimleri hiç düşünmeden kesip, Gürcistan’ın ipini 35 dakikada çekiyor. Kriz yönetiminde de başarılı. Gereksiz Berke Özer skandalında geri adım atmadı.

DERS DE ALIYOR

Bildiği doğruları çatır çatır söyledi, Berke’nin haksız olduğunu anlattı. Kendini Milli Takım’a adadı. İspanya yenilgisine bir Türk gibi üzüldü. Üzülmekle kalmadı takımı toparlayıp, Bulgaristan’a 6, Gürcistan’a 4 atarak ders aldığını da kanıtladı. Montella’dan şimdi bize Dünya Kupası’na katılma gururu yaşatmasını bekliyoruz.