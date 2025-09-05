“EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ”
Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Türk vatandaşlığına geçirileceğini duyurdu.
“Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız.” sözleri futbol gündemine damga vurdu.
MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ
İtalyan teknik adam, bugüne kadar A Milli Takım’ın başında 24 maça çıktı. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Montella’nın milli takımda yakaladığı puan ortalaması ise 1.79 oldu.
GÜNDEMİ SARSAN KARAR
Bu hamleyle birlikte Montella, Türk futbol tarihine geçen yabancı teknik direktörlerden biri olacak. Türk vatandaşlığı sürecinin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.