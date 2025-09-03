2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu mücadele için hazır olduklarını söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral ile açıklamalarda bulundu.

Zorlu maça hazır olduklarını belirten Montella, "Gürcistan saygı duyduğumuz bir milli takım, son yıllarda çok gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da bizler gibi milletini gururlandıran bir takım var. Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Montella, Gürcü bir basın mensubunun, "Arda Güler'e hangi pozisyonda görev vereceksiniz?" sorusunu, "Arda'nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada oynadığını görmedim, forvet arkası, orta sahada farklı pozisyonlarda da gördük. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Her maçın bir hikayesi vardır, kendi kulübünde oynarken etrafında oynayan takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak karar veriyorlar. O yüzden farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine de sahip." şeklinde yanıtladı.

"BİRÇOK FUTBOLCU TAKIM DEĞİŞTİRDİ"

İtalyan teknik adam, "Milli takımdaki birçok oyuncu, kulüp takımlarını değiştirdi. Oyuncuların motivasyonu nasıl? Futbolcular arasında sorun var mı?" sorusuna, "Bu bizim elimizde olan bir şey değil, geniş bir takvimde baktığınızda böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu takım değiştirdi. Büyük futbolcular bu tarz şeylerden etkilenmez, futbolcularımız buraya geldikleri andan itibaren bize ruhen, kalben, fiziken burada olmak istediklerini kanıtladılar. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Montella, hücum oyuncularının formda olduğunun hatırlatılması üzerine, "Rekabet her zaman pozitif etkiler, en yüksek hedefleriniz için rekabet ediyorsunuz. Nerede endişelenebilirsiniz, elinizde formda oyuncular yoksa endişelenebilirsiniz. Bu takımın değerini yansıtıyor. Bir takımın değeri sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolculardan oluşur. Bütün futbolcuların birlikte hareket edip sonradan oyuna girenler maçı değiştirebilecek kapasitedeyse endişe duymaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

İtalyan teknik adam, "Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol 'Türkiye maçı gruptaki ilk ama en önemli maçımız.' ifadesini kullandı. Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da bunu dile getirmiştim, çok zorlu bir rakip olduğunu söylemiştim, biz hariç hemen hemen herkes alttan alıyordu. Ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlık yaptık. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız." şeklinde yanıtladı.

Statta yarın coşkulu bir atmosfer olacağını bildiklerini söyleyen Montella, "Bu statta sıcak bir atmosfer olacağını hepimiz biliyoruz, ekibimizden gelenler de maçları izlemişlerdi. Her maçın hikayesi farklıdır, belki Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi belki farklı oynayacaklar tüm varyasyonlara göre hazırlığımızı yaptık. Yarın istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: EN İYİ ŞEKİLDE CEVABI SAHADA VERECEĞİZ

Milli futbolcu Merih Demiral, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Grubun en önemli maçlarından biri, galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na göre kendini geliştirdi, biz de çok gelişim kaydettik. Gayet hazırız, her şey yolunda, antrenmanlarımızı yaptık. Çok konsantreyiz, inşallah yarın sahada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Moralimiz iyi, takımdaki herkes burada olmaktan dolayı mutlu, birlikte eğleniyoruz. Çok hazırız, milli formanın altında birlikte olmak büyük şans. En iyi şekilde cevabı sahada vereceğiz." diye konuştu.

Merih, gruptaki hedeflerinin sorulması üzerine, "Her ihtimal için hazırız ama maç maç bakmak istiyoruz. Herkes gayet motive, uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na katılma şansımız var, buna çok yakınız. Liderlik de uzak değil, ikincilik şansı da var ama maç maç gitmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz." açıklamasında bulundu.

"HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Merih, Gürcü bir basın mensubunun, "İki milli futbolcu arasında sıkıntı varmış. Moral durumunuz nasıl?" sorusuna, "Onlar herhalde öyle hayal ediyor ama herhangi bir sıkıntımız yok. Moral durumumuz gayet iyi, çok mutluyuz, çok hazırız, yarın da bunu göstereceğimize eminim." yanıtını verdi.

Merih, Gürcistan'ın yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia hakkında görüşünün sorulması üzerine, "Kvara ile karşılıklı oynadım, bana bacak arası atmadı ama iyi futbolcu. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Her şey yolunda. Gürcistan'ın çok önemli oyuncuları var ama kimseden çekinmiyoruz, kendimizi biliyoruz, en iyi cevabı sahada vereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.