Türkiye genelinde ısınan hava önümüzdeki günlerde yerini yeniden soğuk havaya bırakacak. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklıkların önce 30°C'lere ulaşıp haftaya İstanbul'da 6-7°C'lere geri düşeceğini açıkladı.

Öztel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’yi mart ayı ortasında yaz havasına sokacak bu çöl rüzgarlarının ardından, gelecek hafta 18 Mart Salı bu kez Kuzey Avrupa’dan Rusya’ya, oradan Kırım üzerini geçerek ülkemize Karadeniz üstünden ulaşacak yeni bir soğuk hava dalgası söz konusu. Bu durum şu anki tahminlere göre Ankara, Eskişehir, Niğde, Konya, Sivas, Kayseri gibi büyük merkezlere kar yağışları getirebilir. Atalarımızın kapıdan baktırır dediği bir 3-4 gün geçirebiliriz. Doğu Akdeniz henüz son soğuk hava dalgasının yaralarını saramadan, yeni bir don tehlikesi yaşayabilir. Ayrıca Manisa-Uşak-Kütahya gibi İç Ege’de gece sıcaklıkları haftaya yeniden 0°C’nin altına düşebilir.

Karadeniz’de ise fındığı olumsuz etkileme ihtimali olan bu soğuk hava dalgası, 18-19-20 Mart gecelerinde Ordu-Giresun-Trabzon arasında sıcaklıkları 0°C’ye kadar düşürebilir. Henüz -3°C gibi daha dramatik bir soğuk yaşayacağımızı öngörmüyoruz fakat sonraki güncellemeleri takip etmekte yarar var. Fındık üreticisi dahil Karadeniz’deki ürünleri etkileyebilecek bir soğuğa benziyor.

KIŞ GERİ DÖNECEK

Özetle Türkiye gibi Akdeniz çevresinde yer alan ülkeler için hareketli bir ilkbahar başlangıcı yaşayacağız. Önce sıcak, soğuğa yakında sahnenin kendisinde olacağını, yazın herkesi pişireceğini hatırlatıyor. Ardından soğuk, son bir selam verelim, zaten doğru dürüst kış yaşamadınız, biraz daha kar yağabilir diyor. Tarım için olumsuz, Doğu ve İç Anadolu için yağış açısından olumlu bir süreç olacak.

Sıcaklıklar önce 30°C’lere ulaşıp haftaya İstanbul’da 6-7°C’lere geri düşecek. Ankara’da 0°C’ya yakın sıcaklıklar, İzmir’de yaz havasından sonra soğuk rüzgarlarıyla kış, geri dönecek görünüyor. Sağlık sorunlarımız da bu geniş aralıkta maruz kaldığımız sıcaklık farkları nedeniyle artıyor. Kendimize şu 10 gün normalden iyi bakmamızda yarar var."