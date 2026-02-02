İçinizden Biri Ekrem Açıkel vahim iddiayı şu ifadelerle anlattı:

"- Bu meseleyi ekranlardan anlatmıştım. Tüm dünya televizyonları alıntılamıştı. Evet komplo teorisi ama şimdi Epstein dosyalarına baktığınızda o komplo teorisini sorgulatıyor.

- Ekranları başındaki 18 yaşından büyük tüm izleyicilerimiz bu size yönelik olacak. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutalım. Çünkü özel bir yayın olacak."

MASUMİYETİN KATLEDİLMESİ

- Tam adını seslendiriyorum: Adrenochrome. Vücut baskı altında olduğunda salgılanan hormon adrenalin ve oksitlenmesi ile bu oluşuyor. Doğal insan salgısı acaba yaşlanmayı önlüyor mu? Ya da ultra zenginlerin ve güçlülerin ölümsüzlük iksiri mi?

- ABD'li yazar Thompson "Fear and Loathing in Las Vegas" romanını yazdı. 9 yaş altı çocuklar işkence ile korkutulup hormonları çekilip katlediliyor. Ve dünyada her gün ortalama 2500 çocuk kayboluyor.

- Adrenochrome gizlice ve dozu 50 Bin dolara satılıyor. Kullanan ünlülerin göz çevreleri morarıyor. Arşiv morarmış gözlü ünlü kaynıyor.

- İddialar önce Wikileaks'te yazıldı, unutturuldu. Sonra canlı yayında Sandra Bullock "sünnet derisi"ni açıkladı. Epstein itirafçısı Bush'un tecavüzünü ve bir bebeğin katledilmesini anlattı"