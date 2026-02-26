Borsa İstanbul’da 14 bin puan seviyesinde tutunma çabası sürerken, ABD’li banka Morgan Stanley, rallinin sürdürülebilirliği konusunda düzeltme riskine dikkat çekti.

“Türk borsasında yükseliş sürdürülebilir değil” yorumu yapan Morgan Stanley, Türk hisselerinin yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 yükselerek makroekonomik gerçeklerden koptuğunu ve bu çarpan odaklı büyümenin sürdürülebilir olmadığını belirterek aşağı yönlü düzeltme uyarısı yaptı.

Analistler, Türk hisse senetlerinin şu anda ‘makroekonomik yerçekimine karşı koyduğu’ ancak bunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesini yaptı. 25 Şubat tarihli notta, “MSCI Turkey endeksi yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 toplam getiri sağladı. Bu performansla EMEA bölgesinde ikinci, küresel ölçekte ise beşinci en iyi piyasa konumunda. Yükseliş büyük ölçüde şirket karlarından ziyade çarpan genişlemesinden kaynaklandı” dedi

TERCİH TL FAİZİ

Analistler, genel piyasadaki risklere rağmen iskontolu Türk bankalarında yükseliş potansiyeli görmeye devam ederken, yatırım stratejisi olarak TL’nin yüksek faizinden kazanç elde edilen carry pozisyonlarını tercih ettiklerini açıkladı.

Piyasalar ABD-İran görüşmesine kilitlendi

BIST 100 endeksi günü yüzde 1.71 düşüşle 13.810 puandan tamamladı. Borsa açılışında Kiler Holding hisselerindeki düşüşün de endeks üzerinde etkisi oldu. MSCI, halka açıklık oranına dair belirsizliği nedeniyle Kiler Holding’i küresel standart endeksine ekleme kararını iptal etti. Kiler Holding hisseleri yüzde 10 kayıpla 382.5 liraya indi. Küresel piyasalar bugün gerçekleşecek ABD-İran görüşmesine odaklandı.