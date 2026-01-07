Morgan Stanley, düşen faiz oranları, ABD Merkez Bankası’nda olası liderlik değişimi ile merkez bankaları ve fonların alımlarını gerekçe göstererek altının göreceği zirveyi açıkladı. Banka bu yılın dördüncü çeyreğinde altının ons başına 4 bin 800 dolara ulaşacağı tahmininde bulundu.

Banka, 5 Ocak tarihli notunda, hafta sonu Venezuela’da yaşanan gelişmelerin de güvenli liman talebini artırabileceğine dikkat çekerken, bu unsuru doğrudan fiyat tahmininin gerekçesi olarak göstermedi.

Gümüş tarafında Morgan Stanley, 2025’in arz açığının zirve yaptığı yıl olduğunu, Çin’in bu yıl başında yürürlüğe giren ihracat lisansı uygulamasının gümüş için yukarı yönlü riskleri artırdığını belirtti. Gümüş, 2025’te yüzde 147 yükselerek en güçlü yıllık kazancını elde etti.

Banka baz metallerde banka, arz kısıtları ve artan talep nedeniyle alüminyum ve bakırı öne çıkardı.

*BU HABERE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.