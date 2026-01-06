İtalya'nın kuzeyinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Influenza A(H3N2) virüsünün yeni K varyantı, bölgeyi adeta bir sağlık kabusuna sürükledi. Başlangıçta sıradan bir kış gribi gibi görülen semptomlar, kısa sürede ağır zatürre vakalarına dönüşerek hastaneleri kilitledi. Artı49'da yer alan habere göre özellikle Treviso ve Trento bölgelerinde, morglar kapasite aşımı nedeniyle cenaze kabul edemez hale geldi.

HASTANELER DOLDU TAŞTI MORGLAR YETMEDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sadece bir haftalık sürede grip komplikasyonları nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Şu an bölgedeki hastanelerde tedavi gören her 5 hastadan 1'i bu virüsün neden olduğu ağır solunum yolu sorunlarıyla mücadele ediyor.

Castelfranco Veneto ve Montebelluna şehirlerinde morgların beş gün boyunca yeni cenaze kabul edememesi, salgının boyutunu trajik bir şekilde ortaya koydu.

YENİ SALGIN GENÇLERİ DE VURUYOR

Doktorların en büyük endişesi, virüsün sadece yaşlıları değil genç nüfusu da ağır etkilemesi. Uzmanlar, "Geçmişte gribi ayakta atlatan gençlerin bile şu an ağır solunum yetmezliğiyle hastanelere başvurduğunu görüyoruz" uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Avrupa'daki vakaların yüzde 90'ından sorumlu olan bu yeni K varyantı, önceki türlere göre çok daha agresif ve bulaşıcı bir karaktere sahip.

İLAÇLARA YANIT VERMİYORSA DİKKAT

Uzman doktorlar, özellikle yüksek ateşin düşmediği ve ilaçlara yanıt vermediği durumlarda vaktin daraldığını belirtiyor. Salgının "sessiz tehlikesi" olarak tanımlanan K varyantının ana belirtileri şunlar:

- Düşmeyen yüksek ateş ve şiddetli halsizlik.

- Geçmek bilmeyen kuru öksürük ve nefes darlığı.

- Kritik eşik ise dakikadaki nefes sayısının 30'u aşması ve kandaki oksijen seviyesinin düşmesi. Hastalığın en ağır aşamasında gelişen çift taraflı zatürre, hastaları acil müdahaleye ve yoğun bakıma muhtaç bırakıyor.

Yetkililer, erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayarak solunum şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini hatırlatıyor.