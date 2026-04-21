Rusya’da İsrailli yolcular havalimanında gözetim altında kaldı; kriz çıktı.
Times of Israel'de yer alan habere göre, Moskova'daki Domodedovo Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 40 İsrail vatandaşı, pasaport kontrolü esnasında Rus yetkililer tarafından durdurularak sorguya alındı.
Aktarılana göre, aralarında çocukların da bulunduğu yolcular saatlerce bekletildi.
İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDEN GİRİŞİM
İsrail Dışişleri Bakanlığı olayı doğrulayarak Rus yetkililerle temasa geçildiğini bildirdi.
Bakanlık temasların ardından yaklaşık 40 vatandaşının daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.
Aynı havalimanında daha önce de benzeri olay yaşanmıştı.