Geçtiğimiz günlerde Moskova'da yaşanan bombalı suikast sonucu ölen Orgeneral'in aracının patladığı yerde bir patlama daha yaşandı. Olayın terör eylemi olduğu aktarıldı.

Patlama sonucu ikisi polis memuru olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yerel basına göre ölenlerden biri bombayı yerleştiren kişiydi. Moskova polisi soruşturma başlattı.

Olay, yerel saatle 01:40 sularında gerçekleşti. Yerel basına göre trafik polisinin hizmet aracı yanında infilak eden patlayıcı, Orgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yerden birkaç yüz metre uzakta patladı.

Ön incelemeye göre, el yapımı patlayıcı cihaz, trafik polisinin hizmet aracının yolcu koltuğu tarafındaki şasisinin altına, sürücünün yanına yerleştirilmiş.

Yeletskaya caddesindeki polis karakolunun yakınında patlamamış bir başka el yapımı patlayıcı cihaz daha bulundu.