Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Korgeneral Vladimir Alekseev, Moskova'da silahlı saldırıya uğradı.
Rusya makamlara göre Alekseev'e yönelik suikast girişimi, Moskova'nın Volokolamskoye otoyolunda gerçekleşti.
Suikastçi, General Alekseev'in sırtına birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.Vladimir Alekseev hayatta kaldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak subayın durumu hala bilinmiyor.
Suikast girişiminden sonra soruşturma başlatıldı. Kaçan tetikçiyi bulmak için arama çalışmaları yürütülüyor. Moskova soruşturma kurumu müfettişleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Korgeneral Vladimir Alekseev, 2011 yılından beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı. 2017 yılında kendisine "Rus Kahramanı" unvanı verilmişti.