Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde, bir Rus generalin aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu general ağır yaralandı. Görüntülere göre bomba, otoparkın ortasında infilak etti.

Yetkililer, arabanın altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirildiğini söyled. Patlama, "hedefli bir saldırı" olarak değerlendiriyor.

Yerel haberlere göre araç, Rusya Savunma Bakanlığı'nın operasyonel eğitim başkanı ve Çeçenistan, Güney Osetya, Suriye ve Ukrayna'daki operasyonlardan sorumlu Tümgeneral Fanil Sarvarov'a aitti.

General, patlamadan sonra araçta sıkıştı. 7 saat sonra kurtarılabilen Sarvarov, hastaneye yetiştirildi, hayatını kaybetti.