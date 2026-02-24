Moskova merkezindeki Savyolovsky tren istasyonu meydanında Salı günü erken saatlerde bir patlama gerçekleşti.

Rusya İçişleri Bakanlığı bir kişinin polis devriye aracının yanında bir bomba düzeneğinin patlattığını bildirdi.

Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti ve iki görevli yaralandı. Bombacı ise olay yerinde öldü. Gece yarısından hemen sonra yaşanan olayda devriye aracındaki trafik polisleri hedef alındı.

Polise göre patlama aracın camlarını parçaladı ve aracın gövdesinde ağır hasar yarattı. Bölge polis kordonuna alındı ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı ilk açıklamasında şüphelinin kaçtığını duyurdu ancak güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda failin olay yerinde can verdiği ortaya çıktı.

Yetkililer saldırganın kimliği veya amacı hakkında ayrıntı vermedi. Aralık 2025 tarihinde benzer bir patlamada iki polis memuru yaşamını yitirmişti.

Bu ayın başlarında üst düzey bir askeri istihbarat subayı da silahlı saldırıya uğradı. Moskova bu saldırılardan Kiev yönetimini sorumlu tuttu.