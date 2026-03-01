MotoGP'de 2026 sezonunun ilk yarışı Tayland'da yapıldı. Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde ilk defa mücadele ettiği Moto GP'de sezonun açılışında 17'nci sırada yer aldı. Razgatlıoğlu yarışa 21. sırada başlamıştı. Tayland GP’nin kazananı ise Marco Bezzecchi oldu. Sezonun 2. yarışı olan Arjantin GP 22 Mart’ta gerçekleştirilecek.

ARAÇTA SORUN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Toprak dün yaptığı açıklamada aracıyla ilgili sorunlar olduğunu söylemişti. Toprak, “Daha ilk turdan itibaren motor freniyle ilgili bir sorun yaşadım. Normalde Jack’le aynı donanımı kullanıyoruz ama son virajda farklı bir şey hissettim. O virajda ilk tur neredeyse düşüyordum; frenajda ön lastik iki kez kilitlendi ve dışarı taşmak zorunda kaldım.” demişti.