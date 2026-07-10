Brent petrol fiyatları gerilese de artsa da Türkiye’de benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor. Öyle ki temmuz başında Brent petrol fiyatları gerilerken motorine 4 kere zam geldi.

YÜZDE 5 ARTTI

ABD-İran gerginliği ile Brent petrol fiyatı yüzde 5 arttı ve motorine bir zam beklentisi daha geldi. Temmuz ayına girileli henüz 10 gün olmasına rağmen motorin fiyatlarına bu 10 günde 4 kez zam gelmiş oldu. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 lira 8 kuruşluk zam geldi.

Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 69.84 lira, Ankara’da 70.96 lira, İzmir’de 71.24 liraya çıktı. Temmuz başından bu yana geçen 10 günde gelen toplam zam ise 5.5 lira oldu.

İthalat kapısı kapanıyor

Brent petrol fiyatları yükselirken Türkiye’ye bir darbe de Rusya’dan geldi. Türkiye’nin motorin ithalatının yüzde 46’sını yaptığı Rusya, iç piyasada akaryakıt arzını artırmak amacıyla dizel yakıt ihracatını yasakladı. Aylık ortalama 1 milyon ton motorin aldığımız bir ülkenin kapıları kapatması sektörde endişe yarattı.