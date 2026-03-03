Brent petroldeki artışla beraber motorinin litresine 6 lira 69 kuruşluk rekor zam, son anda geri çekildi. Motorin fiyatlarını İstanbul’da 67, Ankara ve İzmir’de 68 liranın üzerine taşıyacak zam, Tüpraş Rafinerisi’ne verilen talimat doğrusunda uygulanmadan iptal edildi.
Zam beklentisiyle birçok akaryakıt istasyonunda kuyruklar oluşmuştu. Motorinin litresi İstanbul’da 60.4 liradan, Ankara’da 61.5 liradan, İzmir’de de 61.8 liradan satılmaya devam edecek.
Doğudaki bazı illerde ise motorin fiyatları 63 liranın üzerinde bulunuyor. Fiyatlar, bayiden bayiye değişim gösterebiliyor.