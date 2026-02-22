ABD ile İran arasındaki gerilimle birlikte yükselen brent petrol fiyatları, Türkiye’ye dev zam olarak yansıdı.

SON 7 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

71 doları geçen brent petrol fiyatlarına 42.92 liraya dayanan dolar kuru eklenince 24 Şubat Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2.40 TL’lik dev zam geleceği belirtildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinde de büyük bir zam beklentisi var.

Motorinde salı gününden itibaren netleşecek zamla birlikte İstanbul’da motorinin litresi 60 lirayı geçerken, İzmir ve Ankara’da ise 61 lirayı aşmış olacak.