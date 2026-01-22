Son dönemde döviz kurundaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan sık değişiklikler, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Henüz haftanın başında güncellenen fiyatların ardından, motorin için yeni bir zam haberi daha gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre litre başına 1,43 liralık artış, Cuma günü itibarıyla geçerli olacak.

MOTORİN FİYATLARI REKOR SEVİYELERE YAKLAŞIYOR

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle motorin fiyatlarında yeni zirveler konuşulmaya başlandı. Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının:

İstanbul’da: 57,30 TL

Ankara’da: 58,38 TL

İzmir’de: 58,63 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

Bu artış, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler için maliyetleri daha da artıracak.

22 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi şehir şehir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,87 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,83 TL

Motorin: 55,69 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,91 TL

Motorin: 56,95 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir

Benzin: 55,20 TL

Motorin: 57,20 TL

LPG: 29,09 TL

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu hızlı değişimler nedeniyle sürücüler, neredeyse her gün pompaya yansıyan yeni rakamları takip etmek zorunda kalıyor. Motorine yapılması beklenen zammın ardından benzin ve LPG fiyatlarında da yeni bir güncelleme olup olmayacağı ise merak konusu.

Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını belirlemeye devam edeceğine dikkat çekiyor.