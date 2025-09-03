Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında değişikliklere neden olmaya başladı.



Akaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 2 lira 5 kuruşluk artışa gidileceğini belirtirken, zam sonrası Türkiye'nin bazı noktalarında motorinin litresi 56 liraya ulaşacak.

BENZİN VE MOTORİN 60 LİRAYA KOŞUYOR



Brent petrolün 68 dolar bandında olmasına rağmen rafinerilerin kar marjları nedeniyle yaşanan fiyat yükselişlerinin ilerleyen haftalarda da devam etmesinden endişe edilmekte.



Sektör kaynakları, geçtiğimiz aylarda yaşanana benzer şekilde Brent petrolda 70 dolar üzeri atakların görülmesi halinde motorin ve benzinde ilk kez 60 TL seviyelerinin test edilebileceğini belirtiyor.



3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...

MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 52.09 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.21 TL/L

Ankara: 53.17 TL/L

İzmir: 53.51 TL/L



BENZİN



İstanbul (Anadolu): 52.76 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.91 TL/L

Ankara: 53.7 TL/L

İzmir: 54.04 TL/L





