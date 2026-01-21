21 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla motorin grubunda 1 TL'lik bir fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zam, gece yarısından itibaren tüm illerdeki istasyonlarda uygulanmaya başlandı.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Fiyatlardaki bu artışın arkasında yatan küresel etkenler de merak konusu. Brent petrolün varil fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününe düşüşle başlayarak 64,22 dolar seviyelerine geriledi. Ancak döviz kurlarındaki hareketlilik ve geçmiş dönem maliyetleri, petrol fiyatlarındaki bu kısmi düşüşe rağmen yurt içindeki pompa fiyatlarının artmasına neden oldu.

21 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zamla birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54.01 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 55.69 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara

Benzin: 54.91 TL

Motorin: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir

Benzin: 55.20 TL

Motorin: 57.20 TL

LPG: 29.09 TL

Akaryakıt fiyatları, istasyonlar ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklılıklar gösterebilse de genel eğilim yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliğin önümüzdeki günlerde benzin fiyatları üzerinde de baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Güncel fiyat takibi yapan sürücülerin, özellikle gece yarısı güncellemelerini takip etmesi öneriliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen bir formül çerçevesinde serbest piyasa koşullarına göre oluşur. Fiyatların temel bileşenini, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının (Platts CIF MED) ortalaması ve o günkü Merkez Bankası dolar kuru oluşturur.

Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK gelir payı eklenerek rafineri satış fiyatı bulunur. Son aşamada ise bu rakamın üzerine dağıtım şirketlerinin marjı, nakliye maliyetleri ve KDV eklenerek bizlerin istasyon tabelalarında gördüğü nihai pompa fiyatı hesaplanır.