Küresel piyasalarda petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD’nin İran’a yönelik olası müdahalesine ilişkin açıklamalar ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi, arz endişelerini artırdı.

Döviz kurundaki hareketlilik de maliyetleri yukarı çekince, artış doğrudan akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdığına dikkat çekiyor.

MOTORİNE 2 LİRA 40 KURUŞ ZAM GELDİ

Artan petrol fiyatları sonrası motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam yapıldı.

Zamlı fiyatlar salı günü gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Böylece özellikle motorin kullanan araç sahipleri için akaryakıt maliyetleri bir kez daha yükselmiş oldu.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 TL'Yİ AŞTI

Yapılan zam sonrası motorin fiyatları büyükşehirlerde 60 lira sınırını geçti.

-İstanbul’da motorinin litre fiyatı 60 TL’yi aştı.

-Ankara ve İzmir’de ise fiyatlar 61 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut seviyeler korunurken, gözler petrol ve döviz piyasasındaki gelişmelere çevrildi.

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

-İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57,19 TL

Motorin: 60,30 TL

LPG: 30,29 TL

-İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 57,04 TL

Motorin: 60,15 TL

LPG: 29,69 TL

-Ankara

Benzin: 58,12 TL

Motorin: 61,41 TL

LPG: 30,17 TL

-İzmir

Benzin: 58,39 TL

Motorin: 61,69 TL

LPG: 30,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM BEKLENİYOR MU?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki oynaklık devam ettiği sürece akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimali gündemde kalmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasaları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Araç sahipleri ise benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek yeni artışlara karşı piyasayı yakından takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, vergi oranları ve dağıtım maliyetleri gibi birçok kalemin birleşimiyle belirleniyor. Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarına göre oluşsa da vergiler nihai fiyat üzerinde büyük paya sahip.