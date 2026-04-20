ABD ile İran arasında geçici ateşkesin sona erebileceğine ilişkin işaretler, geçen hafta cuma günü küresel enerji fiyatlarında yaşanan iyimserliği tersine çevirdi.

İNDİRİM İPTAL EDİLDİ

Motorine, bu iyimserliğin etkisiyle çarşamba gününden geçerli olmak üzere yapılan indirim hesapları, bir anda tersine döndü. İndirim, başka bahara kaldı.

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’yla ilgili yaşanan gelişmeler, küresel enerji fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin zayıflaması, savaşın öne çıkması Brent petrol ve motorinin metrik ton fiyatlarını yükseltti.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, küresel piyasalarda motorinin geçen haftayı (metrik ton) bin 197 dolardan kapattığını söyleyerek, "25 dolarlık artış bile çarşamba günü motorine indirimi gündeme getirecekti. Bu durumda ÖTV kesintisi düşüldükten sonra en az 1 TL 15 kuruş indirim hesaplanıyordu" ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri, savaşın öne çıkması sebebiyle petrol fiyatlarında görülebilecek sert artışların olabileceğini söyleyerek, "Maalesef, iyimser havanın dağılmasıyla indirim, başka bahara kaldı" diye konuştu.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL