

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki son değişikliklere paralel olarak sürekli değişmeye devam ediyor.

Son olarak 21 Kasım'da motorine gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından tüketiciler bu kez indirim haberiyle güne başladı. Gece yarısından itibaren geçerli olan 2 lira 44 kuruşluk motorin indirimi, pompaya resmi olarak yansıyarak tabelaları yeniden şekillendirdi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 KASIM 2025)

Motorindeki indirim sonrası büyükşehirlerde fiyatlar yeniden şekillendi.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt tabelası...

-İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 54,99 TL

Motorin: 57,07 TL

LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 54,86 TL

Motorin: 56,93 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,84 TL

Motorin: 68,10 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56,18 TL

Motorin: 58,43 TL

LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, dünya petrol piyasalarındaki Brent petrol fiyatı, döviz kuru hareketleri, vergiler ve dağıtım maliyetlerinin birleşimiyle oluşur.

Türkiye’de ham petrol ve petrol ürünleri dolar üzerinden alındığı için özellikle Dolar/TL kurundaki değişimler pompaya yansıyan fiyatlarda belirleyici olur.

Uluslararası piyasalarda işlem gören işlenmiş petrol ürünlerinin Akdeniz fiyatları (Platts) ve rafinerilerin bu fiyatlara eklediği prim de maliyeti şekillendirir.

Bunun üzerine ÖTV ve KDV gibi yüksek vergiler eklenince nihai litre fiyatı ortaya çıkar. Dağıtım şirketleri ile istasyonların lojistik ve işletme giderleri ve kâr payları fiyatlara son halini verir.

Bu nedenle, küresel petrol fiyatlarında veya döviz kurlarında yaşanan her hareketlilik Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına kısa sürede yansır ve şehirler arasında küçük farklılıklar görülebilir.

FİYATLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Motorine yapılan indirim bir süreliğine nefes aldırsa da akaryakıt fiyatları hem küresel petrol piyasalarındaki değişimlere hem de döviz kurlarına bağlı olarak yeniden şekillenebilir.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yeni bir fiyat hareketliliğinin yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise akaryakıtta yeni indirim ya da zam haberlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.