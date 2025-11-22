Petrol piyasalarında son günlerde yaşanan hızlı gerileme, akaryakıt tarafında da olumlu etki yaratmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, küresel petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Bu düşüşe ek olarak ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimine daha yakın olduğuna dair beklentilerin artması doların küresel ölçekte zayıflamasına neden oldu. Dolar/TL’nin baskılanması da akaryakıt fiyatlarında indirimi destekleyen bir başka unsur olarak öne çıktı.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN 2,44 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından motorinin litre fiyatında önemli bir indirim gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, motorine salı gününden geçerli olmak üzere 2,44 TL civarında bir indirim yapılması öngörülüyor.

Bu indirimin ardından büyük şehirlerde motorin fiyatlarının şöyle olması bekleniyor:

-İstanbul: 57,03 TL

-Ankara: 58,06 TL

-İzmir: 58,40 TL

Böylece uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden motorin fiyatları, yeniden 60 TL bandının altına gerilemiş olacak.

İNDİRİMLERİN ENFLASYON ETKİSİ

Akaryakıt fiyatlarında görülen indirim, yalnızca sürücüler değil ekonomi genelinde de olumlu bir etki yaratıyor. Motorin ve benzin fiyatları, taşımacılık maliyetleri üzerinden genel fiyat seviyelerini doğrudan etkilediği için indirimler enflasyona aşağı yönlü baskı yapıyor.

Ekonomistler, kasım ayı enflasyon verisinin, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün de katkısıyla daha düşük açıklanabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, yıl sonu enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine de kapı aralayabilir.