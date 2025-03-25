İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmesi piyasalardan sert bir tepki görürken, dolar kurunda yaşanan artışlar akaryakıt fiyatlarına üst üste zam yapılmasına neden oldu.



Geçtiğimiz hafta akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgilere göre benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında peş peşe artış beklenirken, motorine yapılacak zam miktarında değişikliğe gidildi.

BENZİN ZAMLANDI, MOTORİN YOLDA



Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,51 TL artışa gidilirken, motorine yapılması beklenen 1,3 TL'lik zam güncellendi. Sektör kaynakları, yarından itibaren motorinin litre fiyatına 1,42 TL'lik zam yapılacağını aktardı.



Böylelikle motorin, geçtiğimiz hafta 1 TL olarak beklenen zam pompaya yansımadan önce 3 kez daha ek zam almış oldu.

LPG ZAMMI YARIN GECE BAŞLAYACAK



Öte yandan otogaz fiyatları da perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde zamlanacak. Sektör kaynakları kesin rakamın yarın belli olacağını aktarırken, otogaz fiyatlarında da 80 kuruşluk bir artış beklendiğinin altını çizdi.