İmralı Cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü olan terörist Öcalan, aile üyeleri ile bir araya geldi. Teröristbaşı'nın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşmeyi duyurdu.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda, "İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede DEM Partili Milletvekili ve Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bulundu.