Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin 5’inci mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğ ile birlikte MTV tutarları yüzde 18,95 oranında artırılırken, yeni vergi tarifeleri de netleşti.

Yayımlanan düzenlemeye göre otomobillerde MTV tutarı, aracın motor silindir hacmi, yaşı ve taşıt değeri dikkate alınarak belirlenecek. Buna göre yıllık motorlu taşıtlar vergisi, otomobiller için 593 TL’den başlayarak 274 bin 415 TL’ye kadar çıkacak.

1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescil edilen ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpün altında olan otomobil, arazi taşıtı ve benzeri araçların yıllık vergisi yaş ve değerine göre 593 TL ile 6 bin 902 TL arasında değişecek. Motor hacmi 1301 ile 1600 santimetreküp arasında olan araçlarda ise yıllık MTV tutarı bin 181 TL’den başlayıp 12 bin 28 TL’ye kadar yükselecek. Daha yüksek motor hacmine sahip taşıtlarda vergi tutarları 2 bin 113 TL ile 274 bin 415 TL arasında belirlendi.

Motosikletlerde ise motor silindir hacmi 100 ile 250 santimetreküp arasında olanlar için yıllık MTV 136 TL ile bin 69 TL arasında olacak. Daha yüksek hacimli motosikletlerde bu tutar 13 bin 876 TL’ye kadar çıkabilecek.

Minibüslerin yıllık MTV’si yaşlarına göre 2 bin 214 TL ile 6 bin 875 TL arasında belirlenirken, panelvan ve motorlu karavanlar için bu tutar 3 bin 398 TL’den 13 bin 876 TL’ye kadar uzanıyor. Otobüs ve benzeri araçlarda yıllık vergi 4 bin 540 TL ile 27 bin 811 TL arasında değişirken, kamyon, kamyonet ve çekicilerde MTV tutarı 2 bin 4 TL ile 31 bin 315 TL arasında olacak.

Uçak ve helikopterler için belirlenen yıllık motorlu taşıtlar vergisi ise yaş ve azami kalkış ağırlığına bağlı olarak 55 bin 770 TL ile 465 bin 454 TL arasında değişiklik gösterecek.