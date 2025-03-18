Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Finike'ye bağlı İskele Mahallesi Ziraat Odası Kavşağı'nda meydana geldi. İş çıkışı Yuvalı Mahallesi'ndeki evine dönen İsmet Kara'nın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan İsmet Kara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan İsmet Kara tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kara'nın cenazesi morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.