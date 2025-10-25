Kaza, 11 Ekim günü saat 12.00 sıralarında Seydikemer’e bağlı Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde yaşandı.
İddiaya göre, Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. idaresindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kasım Gürhan’ın (07 CAJ 274 plakalı) motosikletiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Gürhan, yol kenarındaki şarampole savruldu.
HASTENEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gürhan, Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
KORKUNÇ ANLAR KAMEREYA YANSIDI
Kazaya ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin ters yönden geldiği, motosiklete çarpma anı ve ardından Gürhan’ın kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandığı anbean görülüyor.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.