Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Hisam R. (37) adlı şahıs, arkasında oturan kızı Lamar R.'nin sol ayağının aniden motosikletin zincirine takılması sonucu kontrolü kaybetti.
Motosikletin devrilmesiyle birlikte küçük kızın ayağı zincire dolanarak sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle küçük kız sıkıştığı yerden kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.