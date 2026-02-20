Motosiklet ile dünya turuna çıkan İngiliz çift İran’da “Casusluk” suçlaması ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da bugün iki İngiliz vatandaşının mahkumiyetini kınayarak, bunu "tamamen rezalet ve tamamen haksız" olarak değerlendirdi.

İngiliz vatandaşları 52 yaşındaki Lindsay ve eşi 52 yaşındaki Craig Forman 3 yıl sürecek motosiklet ile dünya turuna çıktılar. İngiliz çift 2025 yılının ocak ayında İranda casusluk suçlaması ile göz altına alındı.

İngiliz çift önceki gün çıkarıldıkları ve sadece üç saat süren duruşmada 10 yıl hapis cezasına çarptırılması ülkeyi ayağa kaldırdı.

SAVUNMA YAPMALARINA BİLE İZİN VERİLMEDİ

Forman çifti kendilerine yöneltilen casusluk suçlamasını red ettiler.

Oğulları Joe Bennett yaptığı açıklamada, "Anne ve babam, sadece üç saat süren ve savunma yapmalarına izin verilmeyen bir yargılamanın ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı" diye konuştu.

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ BAKANINDAN SERT TEPKİ

İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da yaptığı açıklamada iki İngiliz vatandaşının mahkumiyetini kınayarak, bunu "tamamen rezalet ve tamamen haksız" olarak nitelendirdi.



Cooper yaptığı açıklamada, "Craig ve Lindsay Forman güvenli bir şekilde İngiltere'ye iade edilip aileleriyle yeniden bir araya gelene kadar bu davayı İran hükümetiyle birlikte takip etmeye devam edeceğiz" dedi.