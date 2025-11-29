Adana’nın Çukurova ilçesinde bir restorana motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu iş yeri sahibi Cengiz Durmaz hayatını kaybetti. Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki restorana motosikletle gelen iki şüpheliden birinin araçtan inerek içerde bulunan Durmaz’a tabancayla ateş ettiği bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Başından ve göğsünden yaralanan Durmaz, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Durmaz’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.